Inter, si pensa già al prossimo mercato: con De Vrij e Acerbi in partenza, idea Koulierakis

Il mercato non finisce mai. Se la finestra estiva si è chiusa da una settimana, in casa Inter si pensa già alla prossima. In difesa infatti il club di viale della Liberazione perderà sia De Vrij che Acerbi, entrambi all'ultimo anno di contratto. Marotta e Ausilio si stanno quindi guardando in giro cercando un centrale che possa rispondere ai parametri di Oaktree, ovvero giovane e con grandi margini di crescita. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, un profilo che potrebbe fare il caso dei nerazzurri è Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg e della Nazionale greca.

Centrale difensivo ben strutturato, nella passata stagione ha collezionato 38 presenze fra le varie competizioni collezionando 3250 minuti. Il calciatore ha realizzato tre reti tutte nelle partite di qualificazioni alla Champions League e confezionato tre assist. Quest’anno invece è sceso in campo in tre occasioni fra Coppa di Germania e Bundesliga.

E la curiosità è che il nome del giocatore riaccende immediatamente il derby d’Italia. Sì perchè il classe 2003 greco nel corso della finestra estiva di trattative era finito nel mirino proprio della Juventus. Il giocatore infatti era una possibilità qualora Kelly fosse partito. Alla fine però non se ne fece nulla visto che il centrale, ora titolare con Igor Tudor, è rimasto in bianconero.