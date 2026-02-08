Koulierakis uomo mercato per giugno. Sul greco l'Inter ma occhio alla Premier

Kostas Koulierakis è destinato a diventare uomo mercato a giugno. Il difensore greco è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama europeo e da agosto è in forza al Wolfsburg, legato ai tedeschi con un contratto fino al 2029.

Erede di Van Dijk?

Con ogni probabilità il giocatore verrà ceduto in un club più prestigioso e su di lui c'è l'Inter e non solo. Sirene dalla Premier League con Tottenham e Liverpool che lo tengono d'occhio, come riporta il portale tedesco fussbaldaten.de. Proprio i reds vedono nel greco l'erede di Virgil van Dijk. La sua valutazione si aggira tra i 35 e i 45 milioni di euro.