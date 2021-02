Roma, con Reynolds caccia a un Hakimi in salsa giallorossa: un martello per Fonseca

Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001, è l'ultimo acquisto in ordine di tempo effettuato dalla Roma, e secondo "colpo" di Pinto da quando è approdato nella Capitale. Chi lo conosce bene lo associa a Cuadrado, per le caratteristiche di gran corridore e di "martello" sulla fascia di competenza. I giallorossi hanno cercato di affondare per un calciatore che potesse dare nel breve futuro una spinta in più come hanno fatto Theo Hernandez per il Milan o Hakimi per l'Inter. Ovviamente, provenendo dal Dallas in MLS, avrà bisogno di tempo per abituarsi a un calcio decisamente più tattico rispetto a quello americano, ma il cambio di passo viene definito "all'Europea". Anche l'uno contro uno è un fondamentale dove non sfigura ed è anche questo che aveva attirato l'occhio prima della Juventus e poi proprio dei giallorossi, che con un investimento importante che ha portato al sorpasso sui bianconeri, sono riusciti ad assicurarsi uno dei calciatori più interessanti del panorama internazionale.