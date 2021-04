Roma, corsa finita: l’all-in europeo non paga

Si può perdere, si può essere anche eliminati contro il Manchester United ma difficilmente si può accettare o comprendere un 6-2. Il risultato all’Old Trafford, però, non permette quasi diritto di replica. Tra sette giorni i Red Devils saranno all’Olimpico per il secondo atto delle semifinali e il passaggio del turno è ormai solo una formalità. Per la Roma, invece, è la fine della corsa e non solo in Europa. Anche Fonseca è ormai arrivato ai titoli di coda e l’all-in europeo non ha portato i frutti sperati. A fine stagione, con ogni probabilità, sarebbe comunque arrivata la separazione, ma ora le valutazioni verranno anticipate nonostante Pellegrini abbia provato a spendere belle parole per il suo allenatore. “I bilanci si fanno alla fine e non mi sembra siamo ancora usciti. E’ difficile, ma aspettiamo. Il mister, come noi, si beccherà le critiche, ma in questi due anni ci ha fatto migliorare” ha detto il capitano giallorosso, ultimo ad arrendersi in campo. Il problema è che poi nella ripresa lo United ha messo a nudo tutti i limiti della Roma, costretta a cambiare Veretout, Pau Lopez e Spinazzola dopo i primi trentasette minuti di gioco per infortunio. Gli errori dei singoli (vedi Mirante) o l’ingresso di Bruno Peres al posto di Spinazzola rappresentano al meglio la forbice tra giallorossi e Red Devils. Quando la formazione titolare esce di scena, il livello si abbassa e anche di molto. A quel punto dovrebbe provare a subentrare l’orgoglio o la personalità dei senatori in campo e invece sparisce tutto con la squadra di Fonseca che passa dal vantaggio di 2-1 al 6-2 finale, incassando 5 reti solo nella ripresa. Insomma, limiti tecnici e mentali evidenti nei confronti dello United, ma acuiti dall’aver mollato anche da tempo in campionato. Il quarto posto è lontanissimo, ma anche l’Europa League non è proprio dietro l’angolo. Dista 6 punti con la Lazio che deve recuperare la partita con il Torino e per questo, visto il momento del Milan, la corsa forse può essere fatta sui rossoneri. Certo servirà trovare gli stimoli giusti per rialzarsi e qui dovrà essere bravo Fonseca, evitando che la Roma si sciolga definitivamente.