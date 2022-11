Roma, cosa fare con Karsdorp? Al momento non è fuori rosa e ha mercato: non andrà in prestito

vedi letture

La Roma è pronta a partire per la mini-tournée giapponese e ancora non si sa se ci sarà anche Rick Karsdorp. Dopo il pubblico rimprovero di Mourinho, la mancata convocazione contro il Torino e qualche episodio "collaterale", il terzino olandese è volato in Olanda e si è rifugiato nella famiglia. Mancano cinque giorni al viaggio in Asia e, come riporta il Corriere dello Sport, il terzino dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni domenica. L'attesa è però tutta per il colloquio con il tecnico portoghese e con la società: al momento non è fuori rosa ma in passato la Roma si è "privata" dei vari Pedro, Diawara e Pastore senza troppi fronzoli. Karsdorp, poi, ha molto mercato: piace in Olanda, in Francia (Marsiglia e Lione) e in Italia (Milan, Juve e Bologna) ma i capitolini lo cederebbero solo a titolo definitivo.