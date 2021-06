Roma, Cristante come Mancini: rinnovo con adeguamento dell'ingaggio

vedi letture

Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, il GM della Roma Tiago Pinto sta lavorando ai rinnovi di contratto. In programma un incontro con l'agente di Bryan Cristante: per il centrocampista discorso simile a quello di Mancini, ovvero aumento dell'ingaggio e prolungamento del contratto.