Roma da competizione europea all'Olimpico: vinte le ultime 8 gare a eliminazione diretta

Una Roma da competizione. Soprattutto all’Olimpico. Come evidenziato da Opta, la squadra di Paulo Fonseca ha vinto le ultime otto partite casalinghe a eliminazione diretta giocate in Europa: in precedenza, aveva rimediato una striscia negativa di cinque sconfitte nello stesso tipo di gara.

8 - Roma have won their last eight knockout home games in European competition, having lost five of their previous six (D1). Stronghold.#RomaShakhtar

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 11, 2021