Roma, da Van Aanholt a Dimarco: partito il casting per il vice Spinazzola

vedi letture

L’Europeo dà, ma toglie anche. Ne sa qualcosa la Roma che fino a poco prima dell’infortunio di Spinazzola già pregustava un suo ritorno da assoluto protagonista e pronto a diventare un perno della squadra di Mourinho. In pochi secondi ogni piano, tracciato da Tiago Pinto e dallo Special One, è venuto meno. La rottura del tendine d’Achille e il conseguente stop di almeno sei mesi costringe il club giallorosso a tornare sul mercato. Intanto una prima cessione è stata ufficializzata ed è quella di Under al Marsiglia. Prestito oneroso (500 mila euro) più l’obbligo di riscatto a 8,4 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinati obiettivi stagionali (una ventina di presenze). Inoltre la società giallorossa potrà godere anche di un 20% sulla futura rivendita del calciatore. Una prima mossa, unita all’addio di Pau Lopez sempre all’OM, che potrebbe sbloccarne altre due in entrata (Rui Patricio e Xhaka). Sul taccuino di Tiago Pinto, però, adesso ci sono segnati anche diversi terzini sinistri perché il solo Calafiori non basta. Il sogno sarebbe Gosens, ma i 40 milioni che l’Atalanta chiede diventano un deterrente naturale in casa Roma. Per questo il GM portoghese, insieme a Mourinho, stanno studiando le alternative. Tra queste emerge anche il profilo di Patrick Van Aanholt. L'olandese, da poco eliminato a Euro 2020 con la nazionale Orange, è svincolato dopo l'esperienza in Premier League al Crystal Palace, ma per il classe 1990 hanno preso informazioni anche Inter, Milan e Lazio. Sullo sfondo anche i nomi di Dimarco, Biraghi e Marcos Alonso. Quest’ultimo non rientra nei piani del Chelsea e con la Roma potrebbero intrecciarsi interessi comuni come la necessità di acquistare un giocatore da parte dei giallorossi e quella di alleggerire il monte ingaggi per i Blues. Da Trigoria, però, non vorrebbero andare oltre il prestito con diritto di riscatto e questo frena un po’ la trattativa. Più accessibili Dimarco e Biraghi con il primo che costerebbe sui dieci milioni, mentre il secondo intorno agli otto. Molto complicato, invece, pensare a Frabotta in coppia con Calafiori vista la poca esperienza di entrambi. Il terzino bianconero, comunque, sarà valutato da Allegri e solamente dopo la Juventus deciderà se metterlo o meno sul mercato. Una cosa è certa: il casting in casa Roma è già cominciato.