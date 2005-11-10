Roma, De Roon rammaricato: "Non abbiamo difeso bene, una grandissima delusione"

Marten de Roon ha espresso tutta la delusione della Roma dopo la beffa subita all'Olimpico contro il Real Madrid. Il centrocampista olandese, autore del momentaneo vantaggio giallorosso e alla sua prima rete in Champions League, ha sottolineato soprattutto il rammarico per una partita che sembrava ormai indirizzata verso un risultato positivo.

Intervenuto ai microfoni della UEFA, De Roon ha commentato così il 4-3 finale: "È una grandissima delusione, soprattutto per il modo in cui è arrivata dopo una prestazione molto positiva da parte nostra. Avevamo ancora 15 minuti da giocare e abbiamo lasciato scivolare via la partita. Subire gol su calcio d'angolo in quel modo è particolarmente frustrante. Non abbiamo difeso abbastanza bene quelle situazioni e questo rende tutto ancora più difficile da accettare".

Per l'ex Atalanta resta comunque la soddisfazione personale di aver trovato il suo primo gol nella massima competizione europea, anche se il risultato finale ha cancellato ogni gioia: "Sono stato molto felice di segnare, ovviamente. È sempre speciale realizzare il primo gol in Champions League, soprattutto nella mia prima partita qui all'Olimpico. Ma avrei preferito di gran lunga non segnare e uscire dal campo con una vittoria, perché questa sconfitta fa davvero male". De Roon ha poi invitato la squadra a reagire senza abbattersi: "Dobbiamo accettare il risultato e imparare da questa partita. Non possiamo soffermarci troppo a lungo su questa delusione, ma dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato e assicurarci di migliorare".