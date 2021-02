Roma destinata alla normalità, ancora un esame fallito con una big

Juventus-Roma ha dato un’indicazione chiara: la squadra giallorossa non è pronta a sognare, almeno in questa stagione. La gara dell’Allianz corrisponde alla diciassettesima partita senza successi in venti big match (coppe comprese) da quando è arrivato Fonseca. Le vittorie si contano sulle dita di una mano e nessuna delle tre è arrivata quest’anno. A differenza delle brutte sconfitte con Lazio, Atalanta e Napoli, però, la Roma non si è consegnata, ma non è stato comunque abbastanza. Una Juventus al minimo dei giri è bastata a mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi con un gol per tempo e il possesso palla di Villar e compagni è risultato spesso sterile e fine a se stesso. Lo dimostra anche come Szczesny abbia passato una serata più che tranquilla con il primo tiro verso lo specchio della porta arrivato solamente dopo 70 minuti di gioco dai piedi di Carles Perez.

“In campo siamo stati sempre bene - ha spiegato Fonseca - .Non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juventus, ma noi abbiamo avuto più tiri, più corner e più possesso palla”. Il tecnico, poi, non si scoraggia: “Non esiste la vittoria morale, ma sono orgoglioso della mia squadra. Se giochiamo così dobbiamo essere fiduciosi per il futuro”. I mesi che verranno dunque saranno dedicati all’obiettivo annunciato a inizio anno, ovvero la Champions e il prossimo turno strizza l’occhio alla Roma. All’Olimpico ci sarà l’Udinese, mentre Lazio e Napoli dovranno fare i conti con Inter e Juventus. Un’altra possibilità per restare in corsa e provare a centrare a fine stagione il quarto posto. Un risultato fondamentale per tanti aspetti: dai conti in sofferenza alla panchina di Fonseca, legata al raggiungimento di quest’obiettivo