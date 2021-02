Roma, Diawara: "Affrontato il Braga con l'atteggiamento giusto. Sono sempre a disposizione"

Il centrocampista giallorosso Amadou Diawara ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo contro il Braga: "Il Braga è una squadra forte e non era da sottovalutare. Noi li abbiamo affrontati con l'atteggiamento giusto fin dall'inizio".

State mettendo qualcosa in più dal punto di vista dell'atteggiamento?

"Sicuramente la Roma in queste ultime partite ha messo qualcosa in più dal punto di vista dell'atteggiamento. Si vede già la carica in allenamento e questo ci dà una grossa mano".

Stai crescendo?

"Io sono a disposizione. Mi alleno sempre bene e aspetto il mio momento".