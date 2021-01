Roma, difesa sotto processo: 67 milioni spesi per essere la peggiore dei primi dieci

La prima gara del 2021 della Roma faceva ben sperare: vittoria con la Sampdoria, porta inviolata e un risultato (1-0) che in campionato i giallorossi solamente un’altra volta con l’Udinese avevano portato a casa. Gennaio, invece, si conferma un mese abbastanza nero anche con la gestione Fonseca. La settimana del derby, infatti, è quella che apre la crisi tecnica, salvata solo dal gol di Pellegrini a trenta secondi dallo scadere della gara di sabato scorso contro lo Spezia. Un dato, però, in questi giorni sta facendo ragionare Fonseca, ovvero i 32 gol subiti in campionato che rendono la difesa della Roma la 13^ del campionato e la peggiore della parte sinistra della classifica. Troppi se si considera anche gli investimenti fatti negli ultimi due anni per quelli che oggi sono i 4 centrali con maggior minutaggio della rosa. Da Kumbulla (19) a Smalling (15), passando per Ibanez (10) e Mancini (23), la dirigenza ha speso 67 milioni di euro per un reparto che sta presentando non poche criticità.

Un’attenuante c’è ed è quella dell’età, escludendo l’inglese dall’equazione, Fonseca può contare sulla difesa più giovane del campionato, ma è altrettanto evidente come qualcosa, soprattutto con il nuovo anno si sia inceppato. Nove dei trentadue gol subiti sono arrivati nel 2021, praticamente un terzo e spesso hanno inciso anche errori individuali (vedi Ibanez nel derby su Lazzari o Smalling su Verde con lo Spezia). Qualcosa, però, dovrà cambiare anche Fonseca che con l’inserimento di Villar in mediana ha perso di peso e già nell’ultima di campionato qualcosa di diverso si è visto. Dal 3-4-2-1 è passato a un 3-5-2 classico con Pellegrini mezzala per irrobustire il centrocampo e provare a trovare un nuovo equilibrio. Anche perché fino ad oggi la Roma è terza in classifica grazie all’attacco (il terzo più prolifico del campionato), ma senza Dzeko sarà più complicato e per questo il portoghese studia una nuova Roma che possa fare a meno del bosniaco.