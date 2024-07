Roma, Dovbyk sempre più vicino. Contatti vivi con il Girona, possibile percentuale rivendita

La Roma è sempre più vicina ad Artem Dovbyk, attaccante del Girona e capocannoniere della scorsa Liga. L'ultima offerta dei giallorossi è di 32 milioni di euro più bonus, le parti si stanno parlando e potrebbero trovare presto la soluzione per la fumata bianca. Possibile anche l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 10%, per sbloccare la trattativa.

Dovbyk sarà quindi il terzo colpo dell'era Ghisolfi sopra i 20 milioni di euro. Il primo è stato Le Fee, poi Soulé - che domani dovrebbe completare le visite mediche - e infine, appunto, l'attaccante ucraino che sarà il titolare della prossima stagione. Da capire cosa farà Tammy Abraham, messo sul mercato ma che ha un contratto altissimo, intorno ai 6 milioni di euro - 4,5 di fissa più 1,5 facile - e che non potrà usufruire del Decreto Crescita in caso di passaggio a un altro club italiano. Si attende, quindi, una proposta dalla Premier League.

Dovbyk due anni fa era stato a un passo dal Torino, ma le richieste eccessive del suo ex club, il Dnipro, che aveva posto un prezzo da 13 milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Un anno dopo ci ha puntato il Girona, per 7 milioni di euro, e Dovbyk è esploso nella Liga.