Roma, due nomi oltre al Gallo: Isak o André Silva per l'attacco di Mourinho

Per l'attacco la Roma di Mourinho vorrebbe provare a puntare su Andrea Belotti ma il Torino sta facendo resistenza ed è per questo che Pinto sta valutando anche altre ipotesi. Piace molto Isak, punta della Real Sociedad e della Nazionale svedese, come del resto piace a tutti anche André Silva, ex Milan che si è rilanciato nell'esperienza all'Eintracht Francoforte dove ha segnato 25 gol in stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.