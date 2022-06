Roma, due nomi per il centrocampo di Mou: piacciono Saul Niguez e Sabitzer

La Roma guarda all’estero per rinforzare il centrocampo. Oltre a Douglas Luiz, il club giallorosso starebbe valutando alcune alternative per la mediana di José Mourinho. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra i giocatori papabili potrebbe esserci Saul Niguez, di ritorno all’Atletico Madrid dopo un anno in prestito al Chelsea e valutato circa 25 milioni di euro. L’altra invece è Marcel Sabitzer del Bayern Monaco.