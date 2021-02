Roma, Dzeko e Borja Mayoral: dal passaggio di testimone mancato a coppia del gol

"Io e Dzeko giochiamo in due modi diversi, potremmo giocare insieme ma spetta al mister decidere". Borja Mayoral ha appena segnato il suo decimo gol stagionale con la maglia della Roma, ma la domanda principale non può altro che riguardare il compagno di reparto che a gennaio sembrava ormai aver compromesso la propria esperienza in giallorosso e che invece, tornando anche lui al gol contro il Braga, ha dimostrato quanto meno di esserne ancora coinvolto. E se Fonseca li schierasse insieme magari all'occorrenza per recuperare qualche risultato? Qualche settimana fa sembrava impossibile e invece ieri anche il tecnico portoghese a fine match ha aperto a questa ipotesi, di fatto riabilitando in toto l'attaccante che è stato degradato dopo uno scontro verbale che lo aveva spinto a un passo dall'addio. La Roma in Europa League è apparsa serena, senza nervosismi anche quando la fascia, inizialmente legata al braccio di Cristante, è passata a Mancini e non a Dzeko per evidenziare ancora di più come, in ogni caso qualche strascico è rimasto e si traduce in queste "piccole" cose. Ma il peggio è passato e ora il bosniaco può tornare a macinare chilometri, segnare gol e insegnare i trucchi del mestiere al collega spagnolo. La competizione per un posto da titolare fa bene, ma se c'è condivisione di obiettivi e intenti, fa ancora meglio.