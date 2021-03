Roma, Dzeko migliora: possibile convocazione per la gara contro il Parma

Nella giornata di oggi Edin Dzeko, centravanti della Roma, si è allenato ancora una volta a parte, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il bosniaco sta migliorando e per la gara di domenica prossima contro il Parma potrebbe tornare nella lista dei convocati, con Fonseca che in quel caso avrebbe una carta in più da giocarsi a gara in corso.