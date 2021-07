Roma, è il Mou-Day: anche lo sbarco sarà Special

L’attesa è finita, Josè Mourinho è pronto a ricevere l’abbraccio dei tifosi a Ciampino. L’appuntamento è alle 14 presso il gate dei voli privati dell’aeroporto romano con l’aereo in arrivo da Lisbona. I tifosi per tutto il pomeriggio di ieri si sono dati appuntamento per essere presenti nel momento dello sbarco, ma da giorni la Roma studia con la sicurezza di Ciampino il modo migliore per evitare disordini e assembramenti. Un’idea potrebbe essere quella di andare incontro allo Special One già sotto la scaletta dell’areo per lasciare l’aeroporto a bordo del van evitando contatti con la tifoseria, ma non è escluso che un primo saluto, se le condizioni lo permetteranno, possa arrivare già dalla hall di Ciampino. Così non fosse tutto sarà rimandato a Trigoria dove il portoghese andrà diretto e con la società si sta studiando un modo per apparire davanti ai tifosi (magari affacciandosi dalla terrazza che da su Piazzale Dino Viola come successe al derby con i giocatori). Non è ancora chiaro, invece, se Mourinho dovrà effettuare o meno la quarantena di 5 giorni prevista dal Governo italiano per chi viene o è stato nelle ultime due settimane i in Gran Bretagna. L’ex Tottenham sicuramente dal 20 giugno si è spostato in Portogallo appositamente, ma non è escluso che negli ultimi giorni abbia fatto dei blitz a Londra per questioni di tipo fiscale che metterebbero a rischio la sua presenza da subito a Trigoria. La Roma a riguardo ha provato a richiedere anche al Ministero della Salute un permesso lavorativo per Mourinho evitando la quarantena di 5 giorni che farebbe spostare anche il primo allenamento e la presentazione. Il club si augura di poter cominciare subito a lavorare con il portoghese e con ogni probabilità la delegazione che lo accoglierà in aeroporto sarà composta dall’AD Guido Fienga, forse i Friedkin e Pinto. Per il GM molto dipenderà dalle trattative che sta portando avanti a Milano e che potrebbero trattenerlo in Lombardia. A Roma troverà poi il suo staff che sarà completato anche con la conferma di Valerio Cardini come Team Manager della prima squadra. A gennaio scorso è stato promosso dalla Primavera prendendo il posto di Gianluca Gombar dopo il caos delle 6 sostituzioni e sei mesi dopo, visto l’ottimo lavoro riconosciutogli dalla dirigenza e la stima di cui gode da parte della squadra, ha rinnovato il suo contratto.