Roma, effetto Abraham sugli ingaggi: da Pellegrini a Veretout tutti in fila per l'adeguamento

vedi letture

La Roma si appresta a sedersi per iniziare a trattare diversi rinnovi o adeguamenti di contratto e lo dovrà fare "subendo" in qualche modo l'effetto Abraham. L'inglese infatti, è arrivato in estate guadagnando 4,5 milioni di parte fissa più 1,5 di bonus, una cifra che nemmeno Totti era riuscito a sfiorare e che è stata superata nella storia del club solo da De Rossi e Dzeko. È vero che al lordo si tratta di un costo inferiore alla media, grazie al decreto crescita infatti costerà 5,8 a stagione, ma chi deve trattare il rinnovo partirà comunque con ben impresso in mente lo stipendio dell'inglese.

Pellegrini e gli altri - Il primo sarà Lorenzo Pellegrini per il quale è già stato fissato un incontro la prossima settimana. I giallorossi vogliono proporre un accordo da 3 milioni più bonus, mentre il giocatore vuole partire da 4 comprensivi di bonus. La stessa cifra a cui punta Zaniolo al quale era stato promesso una adeguamento prima del secondo infortunio. Mancini sfiora i 2 milioni e vorrebbe alzare l'accordo fino a 2,5/3 milioni. Cristante ne guadagna 1,8 ma nel frattempo ha vinto l'Europeo. Infine Veretout che guadagna 2,5 milioni a salire e che vorrebbe sfondare un fisso da 3 milioni a stagione.