Roma, favola Afena-Gyan: è il primo marcatore nato nel 2003 in Serie A

Traguardo importante per Felix Afena-Gyan, match winner per la Roma sul campo del Genoa. Il giocatore è infatti il più giovane marcatore della Serie A in corso, nonché primo marcatore in Serie A nato nel 2003 ad aver trovato la via della rete.