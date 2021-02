Roma, Fonseca: "Noi poco efficaci davanti. Le due punti? Non avevamo necessità"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa al termine del ko contro la Juventus, il tecnico della Roma Paulo Fonseca analizza così il momento vissuto dai giallorossi: "Fatica contro le grandi? È la verità, non voglio scappare da questo. Penso che oggi però non abbiamo meritato di uscire da qui con una sconfitta. Abbiamo fatto una grande partita, la differenza l’ha fatta l’efficacia. La Juventus ha fatto tre tiri e due gol, noi ne abbiamo fatti tredici e non ne abbiamo fatti. La squadra ha avuto coraggio, la Juve che è una grande squadra ha abbassato le linee e i ritmi ed è stato difficile fare gol, però avevamo la possibilità di fare meglio. Come mai no alle due punte? Penso che non ne avevamo necessità, la squadra stava giocando bene e non c'era bisogno di cambiare assetto tattico con due punte”.

Qui la conferenza stampa completa.