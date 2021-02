Roma, Fonseca recupera un difensore: contro il Milan torna disponibile Kumbulla

vedi letture

Arrivano buone notizie per Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Stando a quanto riportato da SkySport, infatti, per la sfida contro i rossoneri l’allenatore portoghese potrà convocare Marash Kumbulla, difensore ex Hellas fuori dai match dei capitolini da oramai tre settimane.