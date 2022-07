ufficiale Brighton, il neo-acquisto Adingra subito spedito in Belgio per giocare

Appena acquistato dal Nordsjaelland, l’esterno offensivo ivoriano Simon Adingra (classe 2002) lascia subito la rosa del Brighton e si accasa in Belgio per maturare esperienza. Ufficiale il suo trasferimento in prestito all’Union Saint-Gilloise per la prossima stagione.