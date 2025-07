Ufficiale Sunderland, colpo Adingra: l'ivoriano diventa il sesto colpo dell'estate per i Black Cats

Il Sunderland annuncia un grande colpo per la Premier League, tesserando Simon Adingra dal Brighton. Questo il comunicato ufficiale del club: "Simon Adingra è ufficialmente un nuovo Black Cat! L'ala ventitreenne, prelevata dal Brighton & Hove Albion, ha siglato un contratto quinquennale che lo legherà allo Stadium of Light, diventando il sesto rinforzo di questa nuova era nel massimo campionato inglese. Adingra si unisce a un gruppo di nuovi arrivi di grande spessore, dopo gli ingaggi di Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava e Chemsdine Talbi. L'internazionale ivoriano porta in dote l'esperienza maturata nella scorsa stagione con i Seagulls, con cui ha collezionato 33 presenze, di cui ben 29 in Premier League.

Adingra aveva iniziato a far parlare di sé nel 2020, quando si trasferì all'FC Nordsjælland, segnando al debutto contro l'FC Copenaghen nell'aprile 2021 e affermandosi come uno dei talenti più brillanti della Danish Superliga nella stagione 2021-22. Ora, l'obiettivo è incantare anche la platea dello Stadium of Light".

Al momento della firma, l'entusiasmo di Adingra era palpabile. "È un piacere essere qui, non vedo l'ora di iniziare," ha dichiarato. "Il club e il progetto sono davvero entusiasmanti. Ho parlato con tutti e il loro forte interesse nei miei confronti ha reso la decisione facilissima: volevo assolutamente far parte del futuro del Sunderland. Giocare in Premier League è stato un mio sogno fin da bambino, quindi continuare a farlo è incredibile. Ci aspetta una grande sfida – affronteremo avversari fortissimi e giocatori di altissimo livello – ma io sono pronto!"