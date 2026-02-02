Ufficiale
Il Monaco si rinforza con un giocatore della Premier League: ecco Simon Adingra
TUTTO mercato WEB
Il Monaco rende noto l'acquisto di Simon Adingra dal Sunderland. L'ala ivoriana, 24 anni, arriva nel Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, le operazioni di oggi: Ladinetti al Perugia, Scaccabarozzi al Forlì e Peretta al Cittadella
Pronostici
Calcio femminile