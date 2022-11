Roma, Frattesi ancora nel mirino: adesso si pensa a uno scambio con Volpato

La Roma non si è ancora arresa sul fronte Davide Frattesi, avversario di giornata proprio del club giallorosso nel match contro il Sassuolo. Il centrocampista sarebbe un acquisto "con sconto" per la società dei Friedkin perché ha tutt'ora un diritto del 30% sulla futura rivendita (che dunque verrebbe scalato dalla cifra totale). In estate si era parlato di uno scambio con protagonista Felix poi andato alla Cremonese, adesso si potrebbe trattare con l'inserimento nell'affare di Cristian Volpato. A riportarlo è Sport Mediaset.