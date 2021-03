Roma, furia Fonseca: "Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere certi gol"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta la sconfitta di Parma molto arrabbiato per il gol di Mihaila, che nel primo tempo ha spaccato la gara. "Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere un gol così. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così perché questo cambia una partita e l'ha cambiata. Il Parma aveva bisogno di punti e ha fatto una partita ottima, noi abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni contro una squadra molto bassa", ha detto a DAZN.

Qui le dichiarazioni integrali del tecnico lusitano.