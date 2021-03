Roma, Fonseca: "Tante difficoltà: non credo sia un problema di attaccanti, ma collettivo"

vedi letture

Ai microfoni di DAZN l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha così commentato la sfida persa al Tardini contro il Parma: "Era importante segnare prima del Parma, penso che siamo entrati bene in campo, abbiamo avuto un paio di occasioni ma alla prima opportunità il Parma ha fatto gol. Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere un gol così. E' cambiata la partita: il Parma aveva bisogno dei tre punti, dopo il gol si sono chiusi e abbiamo avuto difficoltà".

Pensava di trovare così tante difficoltà?

"Non voglio alibi di stanchezza. Non possiamo prendere gol così perché cambiano le partite. Dopo il gol loro si sono difesi compatti. Abbiamo preso un gol in due contro quattro. Abbiamo avuto tante difficoltà nel creare occasioni con una squadra molto bassa".

C'è stato un problema di atteggiamento? Tante volte vi siete fatti sorprendere alle spalle:

"Io penso che il problema è stato nel fatto che non abbiamo mai avuto il corridoio centrale, nel primo tempo il Parma è arrivato uno-due volte dalla nostra porta. Non possiamo permetterci questi momenti, è stata una questione di concentrazione e quando sbagliamo l'atteggiamento dopo è dura perché poi cambiano le partite e diventa difficile. Nel primo tempo non abbiamo mosso la palla rapidamente come dovremmo fare".



Poteva forse essere inserito prima Cristante?

"Anche Ibanez ha messo qualità in costruzione, poi abbiamo cambiato ma penso che abbiamo fatto bene con Cristante in mezzo. Aveva bisogno di riposare. Con lui però la squadra si è espressa meglio".

Tornato Dzeko, la Roma ha un problema di concretizzazione?

"Non credo sia un problema di attaccanti. Oggi Dzeko ha lavorato molto per la squadra, ma non gli è mai arrivata una palla buona contro una squadra che difende così bassa. Non è un problema degli attaccanti ma collettivo".

Cosa ha detto alla squadra al termine della sfida?

"Niente, normalmente non parlo al termine del match. Prima vado a casa e riguardo la partita. A caldo meglio non parlare per evitare errori".