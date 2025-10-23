Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"

Gian Piero Gasperini parla ai microfoni di Sky dopo l'inatteso ko contro il Viktoria Plzen. Queste le parole del tecnico della Roma ai microfoni di Sky:

Dybala ha parlato di una squadra "moscia":

"No, non ho visto una squadra moscia, la squadra ha lottato fino alla fine e ha cercato di fare gol e pareggiare, non credo sia questa la questione. Nella ripresa abbiamo tenuto, ma siamo stati mosci nelle conclusioni. C'è tanta gente che non segna da tanto tempo, bisogna farsi un po' di esami di coscienza e pensare a come mai. E' evidente che ci sono dei problemi, anche stasera se non segniamo su rigore non riusciamo a fare gol".

La difesa è stata molto incerta inizialmente, tanti palloni persi.

"Sì, soprattutto all'inizio abbiamo perso un paio di palloni. Il reparto difensivo però è quello che ci tiene sempre in piedi, dietro sono stati bravi a impedire delle ripartenze e alla fine la prestazione è stata positiva".

Sei preoccupato per queste sconfitte di fila?

E quanto è importante mantenere alta la fiducia, soprattutto negli attaccanti?

"Sì, però la fiducia viene data poi dalle prestazioni, dai risultati, dalle situazioni che crei. Soprattutto nel primo tempo c'erano veramente tanti spazi per essere sicuramente più incisivi. Se in queste condizioni non siamo riusciti a essere incisivi, è chiaro che dobbiamo riflettere molto, perché non è una partita dove non ci fossero possibilità, o come a volte accade in campionato contro squadre molto chiuse, o come nel finale, dove c’erano tutte le condizioni per giocare meglio in attacco. Dovevamo essere più corali come reparto, più pericolosi, entrare di più nell’area e calciare da più vicino. Sono cose che dobbiamo fare per migliorare la nostra prolificità in attacco, altrimenti, per quanto si dica ‘abbiamo creato, abbiamo creato’, non basta, è troppo poco".

Quanto si può migliorare con questi giocatori a disposizione? Si può risolvere?

"Si deve! Questi sono i giocatori e tutti quanti bisogna fare un assist in più, un tiro in porta in più, un gol in più. lo score di tanti giocatori non è alto, ma lo dobbiamo fare, sarà questo a farci fare il salto di qualità. Ho visto prestazioni molto buone di diversi elementi ma lo score finale condiziona tutto".

Andare in svantaggio nelle partite recenti sembra complicare molto le cose, amplificando le difficoltà offensive. Come vedi questa situazione?

"Andare in svantaggio non è mai positivo, quando siamo andati avanti noi poi abbiamo vinto la partita. Episodi come quelli di stasera non devono essere la norma, anzi se non realizzi devono preoccupare un po'".