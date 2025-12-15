Roma, Gasperini: "Dybala pronto per la Juve. Massara sa quello che deve fare"

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della Roma contro il Como, gara della 15ª giornata di Serie A terminata 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Wesley. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

Mister, delle tante cose belle che la Roma ha messo in campo questa sera, oltre al gol di Wesley e alla vittoria, di cosa va più orgoglioso?

"Sono particolarmente soddisfatto perché in casa avevamo vinto altre partite ma mai con questa qualità, mai con questa espressione di gara. Abbiamo affrontato una squadra che ha permesso che venisse fuori questa partita perché è stata una partita aperta. Siamo particolarmente soddisfatti perché quando vinci giocando anche bene la gente è più contenta. Stasera diciamo belli e bravi."

Andiamo su un aspetto che forse è stato chiave in questa partita. Avete fatto una pressione quasi perfetta. È stata forse la miglior partita da questo punto di vista? Il piccolo malus è non aver sfruttato magari tanti recuperi che questa sera sono andati in porto.

"Sì, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni che si potevano tradurre in gol. Questo forse è il punto che ancora possiamo e dobbiamo fare meglio perché per come si è sviluppata la partita, per le situazioni che abbiamo creato, potevamo essere un po' più tranquilli. Questo ci ha permesso anche di giocare, alla fine tirare fuori tutto il carattere necessario, tutte le doti migliori per portare in porto questa gara. Effettivamente anche queste sono state delle situazioni veramente molto pericolose che se riuscissimo a concretizzarle in gol faremmo un ulteriore passo in avanti."

Sbaglio o piano piano Ferguson sta andando sulla strada giusta, si sta un po' gasperinizzando? Oggi l'ho visto in condizione fisica importante, ha tenuto molto bene la palla. È vero, mancano i numeri, però so che lei è molto brava a far rinascere certi attaccanti.

"Ha 21 anni, è giovane. A volte aspetti per delle settimane, poi magari si apre, trovi la chiave giusta per entrare nella loro psicologia e svoltano. Questa sera non ha segnato ma è stato sempre presente, sempre con grande condizione. Giustamente non è ancora il bomber che riteniamo possa essere, speriamo che possa crescere. Si gioca con questa fisicità, che è la sua qualità migliore in questo momento. Può fare molto bene."

Lei non ama i cinque cambi, non l'ha mai nascosto. Oggi ne ha fatti appena due e chi è rimasto in panchina è Paulo Dybala. Ovviamente la sua esclusione fa sempre un po' rumore. Ci racconta come sta e se c'è una motivazione per cui è rimasto in panchina?



"Andavamo benissimo, non c'era bisogno di toccare niente. Io di solito i cinque cambi li faccio tutti, raramente non li faccio, ma questa sera era veramente difficile togliere, andare a toccare una situazione che andava benissimo ed è stata così fino alla fine. Sono stati bravissimi. Non c'era bisogno di inserire nessuno. Questo è un bello stimolo anche per Paulo. Sta benissimo. Noi sappiamo che lui è un giocatore straordinario soprattutto quando sta bene. Quando scatta, corre, tira, dribbla, non c'è nessuno che ha la qualità. In Italia pochi di sicuro. Può essere pronto per domenica, che può essere una partita anche da ex."

Una prestazione così bella è forse il modo migliore per presentarsi a una partita così speciale come quella contro la Juventus. Forse il modo anche migliore per Massara per dirle che siamo a posto, non serve niente nel mercato di gennaio. Oppure no?

"Oggi ne abbiamo giocate 15, ci sono ancora 15 giorni. Massara sa benissimo tutto, sa benissimo il mio pensiero, ma non da adesso. Ha avuto 4-5 mesi e sicuramente si farà trovare prontissimo. La Roma così è forte, perché la classifica dice questo, ma la Roma non può smettere di guardarsi in giro."