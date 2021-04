Roma, Gouiri per l'attacco del futuro ma Tiago Pinto guarda anche in Israele

La Roma segue con interesse l'attaccante di 21 anni del Nizza Amine Gouiri, che ha già segnato 16 gol in stagione (4 in Europa League). Non è il solo nella lista di Tiago Pinto, che nel frattempo segue anche Abada Liel del Maccabi Petach Tivka e già nel giro della Nazionale israeliana e il giovanissimo sedicenne Atta Zion del Crystal Palace in Premier League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.