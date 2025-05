Roma, Gourna-Douath non verrà riscattato. Si tratta per un nuovo prestito

In casa Roma si discute il futuro di Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese arrivato in prestito dal RB Salisburgo che non ha però stupito nonostante un buon approccio col campionato italiano.

Arrivato nella Capitale lo scorso gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, il centrocampista francese non raggiungerà il numero di minuti necessario per far scattare automaticamente il riscatto: era infatti previsto che giocasse almeno il 50% dei minuti complessivi, traguardo che non verrà raggiunto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma non è intenzionata a versare i circa 20 milioni di euro previsti per il riscatto, cifra considerata eccessiva a Trigoria. Il club giallorosso proverà invece a trattare un prolungamento del prestito per un'altra stagione, con l'obiettivo di rinegoziare il prezzo al ribasso.

Per il francese in stagione 5 presenze con la maglia giallorossa, tutte in campionato (era fuori dalla lista UEFA, ndr): curiosamente si tratta delle prime due, contro Venezia e Parma, delle ultime due, contro Inter e Fiorentina, e del pari contro la Juventus del 6 aprile. 4 vittorie per 1-0 e il pari contro i bianconeri, a testimoniare il momento magico che sta vivendo la Roma dal ritorno di Ranieri in panchina.