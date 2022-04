Roma, i Friedkin potrebbero ricapitalizzare un'altra volta: dopo 460 milioni altri 100

Senza una qualificazione in Champions League, i Friedkin potrebbero essere costretti a mettere mano al portafogli per la Roma. Dopo la prima capitalizzazione da 460 milioni, i giallorossi potrebbero riceverne un'altra da 100. Una parte dei soldi dovrà comunque arrivare dalle cessioni, come spiega il Corriere di Roma.