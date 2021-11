Roma, i Friedkin trovano inspiegabili i recenti risultati ma sono compatti intorno a Mourinho

La proprietà della Roma è compatta intorno a José Mourinho nonostante una sola vittoria nelle ultime sette sfide. Gli errori arbitrali, a detta del club, hanno pesato per 4-5 punti in classifica e alcune esternazioni dell'Aia non sono piaciute. Ma i Friedkin però trovano inspiegabili i recenti risultati visto il rendimento sul campo col miglior attacco per tiri in porta in Serie A. Il presidente e la sua famiglia sono in ogni caso al fianco del portoghese anche perché il suo ingaggio è arrivato su espressa richiesta dei Friedkin. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.