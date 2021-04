Roma, i piani futuri per la panchina e per Fonseca

All in sull’Europa League e poi si attende un futuro diverso da Roma. I piani di Fonseca sono chiari, così com’è evidente la fine del suo rapporto con la piazza giallorossa. Il crollo delle ultime settimane ne è testimonianza eloquente, e va di pari passo con i colloqui che i giallorossi hanno intessuto con le possibili alternative al tecnico portoghese per il futuro dei capitolini. Una su tutte? Maurizio Sarri. Dopo l’esperienza alla Juventus è pronto a tornare in pista e Premier permettendo, la soluzione giallorossa sembra quella più gradita.

In attesa della settimana di apertura della campagna europea, è tempo di pianificare il futuro. Per la Roma e per Fonseca.