Roma, Icardi al momento fuori dai piani: si può trattare solo se il PSG apre al prestito

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma cerca un attaccante che risponda non solo ai requisiti tecnici richiesti da Mourinho ma anche a quelli economici e della formula con cui acquistarlo. Per questo al momento si esclude la pista che porta a Mauro Icardi, che ovviamente piace ma che si potrebbe trattare solo nel caso in cui il PSG dovesse aprire per il prestito con diritto di riscatto.