Roma, ieri Tiago Pinto a Londra. Il Tottenham prepara l'assalto a Nicolò Zaniolo

Nella giornata di ieri il gm della Roma Tiago Pinto era a Londra, ufficialmente per trattare la cessione di Justin Kluivert al Fulham e per capire la fattibilità di eventuali strade percorribili per Diawara.

La permanenza nella City però potrebbe aver portato anche sostanziali novità per quel che riguarda l'interesse del Tottenham verso Nicolò Zaniolo. La prossima settimana, spiega la Gazzetta dello Sport, gli Spurs potrebbero sferrare l'attacco decisivo per il talento giallorosso: la prima idea di Conte e Paratici sarà quella di mettere in piedi un'operazione con parziali contropartite tecniche da scegliere fra Tanganga, Rodon, Ndombelé, Reguilon e Lo Celso. Ma la Roma non intende aprire a contropartite tecniche e nel caso sarebbe pronta a lasciar partire il suo numero 22 solo con proposte da 50 milioni di euro cash, pagabili anche con la formula del prestito oneroso con obbligo futuro di riscatto.