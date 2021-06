Roma, il futuro di Pau Lopez in un mese: sondaggi da parte di Lille e Granada, no all'Atletico

Quale sarà il futuro di Pau Lopez? Il portiere spagnolo ha iniziato a maggio la riabilitazione dopo l'operazione alla spalle e la visita di controllo effettuata sabato mattina ha confermato le buone sensazioni. Fra un mese potrà tornare ad allenarsi, ma per quella data potrebbe aver già cambiato casacca. Il portiere - scrive Il Corriere dello Sport - oggi pesa a bilancio circa 15 milioni. È la soglia minima per evitare una minusvalenza, ma c'è da valutare la volontà del ragazzo, convinto di potersi giocare le sue carte con la Roma. Intanto Granada e Lille avrebbero chiesto informazioni, ma Lopez non sembra convinto, soprattutto della pista spagnola. Da escludere l'Atletico Madrid: fare il secondo di Oblak, inamovibile con Simeone, equivale a non giocare praticamente mai.