Roma, il Marsiglia tenta il colpo Under e titolo definitivo: se parte si sblocca anche Xhaka

Cengiz Under tiene sulle spine Tiago Pinto perché manca solo il suo via libera al passaggio del turco al Marsiglia. Il club francese, dopo aver trattato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, ora sembra voler fare sul serio con una proposta da 10 milioni cash più il 30% della futura rivendita. Se il giocatore dirà sì a un accordo di 4 anni a 3 milioni a stagione, allora l'affare potrà concludersi anche in tempi brevi. Inoltre l'OM è vicina anche al prestito con diritto di riscatto di Pau Lopez. Se il general manager romanista riuscirà a concludere queste operazioni, allora concluderà anche quelle in entrata per Xhaka e Rui Patricio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.