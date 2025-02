Roma, il punto sui rinnovi: El Shaarawy e Dybala oltre il rinnovo automatico, dubbi su Hummels

vedi letture

In casa Roma è il tempo dei contratti. Conclusa la campagna trasferimenti invernali tra investimenti e scommesse, la società giallorossa si dedica ai rinnovi. Dopo Niccolò Pisilli, che ha firmato domenica fino al 2029 a 2 milioni netti a stagione, ieri il club ha annunciato il prolungamento di due ragazzi della Primavera molto promettenti: l’esterno destro Mattia Mannini e il centrocampista Alessandro Romano, entrambi classe 2006 che potevano lasciare Trigoria a giugno perché nessuno gli aveva ancora sottoposto un’idea di condivisione. Il primo, che è considerato uno dei migliori italiani della sua età, ha firmato fino al 2028, il secondo (svizzero di nascita) fino al 2027. Ma il direttore sportivo Ghisolfi si sofferma ovviamente anche sui big e, oltre a Svilar e Paredes, ci sono altre situazioni da monitorare.

El Shaarawy avrà il suo rinnovo automatico (sempre 2026) nel giro di pochissime presenze e di gol. E comunque resterà alla Roma, che è la sua seconda casa. Dybala infine ha già raggiunto le condizioni per il rinnovo annuale ma presto verrà convocato a Trigoria per discutere un ulteriore prolungamento che permetta all’azienda di spalmare su più bilanci un ingaggio da 8 milioni netti. Per questo Ghisolfi ne ha parlato bene due giorni fa.

Un capitolo a parte merita Mats Hummels, tornato titolare contro il Monza dopo quattro partite di stop: Ranieri ne chiedeva pubblicamente il rinnovo un mese fa ma nelle ultime settimane l’ha visto un po’ scarico. Hummels si era accordato a settembre con la Roma per un solo anno proprio per decidere con calma cosa fare della sua vita: per questioni personali a 36 anni potrebbe tornare in Germania e chiudere la carriera in una squadra di medio livello di Bundesliga. E’ un suo diritto insindacabile.