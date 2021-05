Roma, il Rennes non riscatterà Nzonzi: il francese verrà convocato per il raduno

vedi letture

Steven Nzonzi non resterà al Rennes dopo il prestito di questa stagione. Il club francese non ha intenzione di acquistarlo e ora la Roma si ritroverà con un giocatore da 3 milioni a stagione a cui trovare una nuova sistemazione. Il centrocampista ha fatto sapere di volere restare in Francia, ma nel frattempo dovrà rispondere alla convocazione per il raduno giallorosso del prossimo giugno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.