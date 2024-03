Roma, il riscatto di Lukaku al momento è un miraggio. Ogni decisione rimandata a luglio

vedi letture

I conti ancora non tornano tra Romelu Lukaku e la Roma, che si sono scelti per un anno da vivere al massimo e poi verosimilmente separarsi: troppi i 43 milioni di riscatto pattuiti la scorsa estate per il rendimento avuto dal belga. A fine stagione, come da contratto di leasing stipulato l’estate scorsa, Lukaku tornerà di proprietà del Chelsea. A quel punto verrà definito il suo futuro: i Friedkin già conoscono la richiesta inglese e difficilmente potranno onorarla, soprattutto se a De Rossi non riuscisse la miracolosa rincorsa a un posto in Champions, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Ma non comprare Lukaku, che a maggio avrà 31 anni, potrebbe anche diventare una scelta. L’ipotesi di uno sconto, magari con il ritorno di Abraham al Londra, resta comunque sul tavolo. La sensazione è che ogni decisione, in pieno stile Friedkin, sarà rimandato davvero a giugno/luglio, quando l’orizzonte finanziario e tecnico sarà più chiaro.

Andrea Belotti è stato prestato alla Fiorentina e potrebbe rientrare alla base con un altro anno di contratto piuttosto oneroso (quasi 3 milioni netti a stagione) se a Trigoria non arriverà una proposta tale da giustificarne l’addio. Poi c’è Sardar Azmoun, che sta conquistando la simpatia dei tifosi e i consensi della squadra: il suo cartellino è del Bayer Leverkusen, che ha lasciato alla Roma il diritto di acquisto per 12,5 milioni. C'è poi il caso Abraham, che dovrà recuperare la piena efficienza fisica per convincere la Roma a puntare ancora su di lui.