Roma, il rischio minusvalenza spinge Shomurodov verso la permanenza

Eldor Shomurodov resterà alla Roma anche la prossima stagione. Il club giallorosso punterà su di lui nonostante i soli 5 gol in 40 presenze messi a segno nell'ultimo anno. A spingere verso tale scelta, più che un discorso tecnico è anche quello relativo al dovere di non mettere a bilancio una minusvalenza. L'uzbeko è stato pagato 20 milioni tra parte fissa e bonus e nessuno si è avvicinato proponendo tale cifra. Per questo club e attaccante hanno deciso di rinnovare la scommessa, confidando in una possibile svolta nonostante i giallorossi siano da tempo sulle tracce di due attaccanti come Guedes e Solbakken per aumentare la concorrenza in avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.