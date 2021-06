Roma, il Torino continua a chiedere 30 milioni per Belotti. Avviati i contatti per Azmoun

In stand-by la trattativa tra Roma e Torino per Andrea Belotti. Troppi i 30 milioni di euro richiesti da Cairo per lasciar partire il capitano e se non sarà lui a rifarsi vivo, i giallorossi potrebbero virare su altri nomi. Avviati i primi contatti per Azmoun dello Zenit, che piace a Mourinho. Il giocatore è in scadenza nel 2022 con i russi e potrebbe arrivare a prescindere dalla permanenza di Dzeko. A riportarlo è il Corriere dello Sport.