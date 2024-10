Roma, l'avvio negativo ai raggi X: mai così male dall'era-Sensi. E sui gol fatti anche peggio

Il decimo posto in classifica. I soli dieci punti dopo 8 giornate di campionato, frutto di due vittorie, altrettante sconfitte e quattro pareggi. Con soli 8 gol fatti, davvero pochissimi, e 6 subiti. La Roma, complice anche l'avvicendamento in panchina in corsa tra Daniele De Rossi e Ivan Juric, non cominciava così male un campionato da quattordici anni. Pensate, ancora non c'era la proprietà americana: ovviamente non quella attuale, ma neanche quella precedente targata Pallotta. Era ancora la Roma dei Sensi e in panchina c'era Claudio Ranieri. Bisogna tornare indietro al 2010, insomma, per trovare un avviod di campionato così negativo da parte dei giallorossi.

In generale, da quando esistono i tre punti per vittoria, soltanto quattro volte la Roma - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - ha cominciato peggio un campionato: sempre a 9 nel 2004/05, famoso per i cinque allenatori e per la retrocessione sfiorata nonostante un tridente composto da Totti, Cassano e Montella; ancora a 9 il successivo, quello della rifondazione Spalletti; e gli incredibili 7 del 2008/09, che avrebbe segnato di fatto la fine del medesimo progetto.

Tornando ai gol segnati, dicevamo che sono pochissimi. E anche il raffronto col passato lo testimonia. Non sono mai stati così pochi dal 1991, 33 anni fa: 8 in 8 giornate. In questo momento la Roma ha il quattordicesimo attacco della Serie A insieme al Cagliari, pur essendo la squadra che calcia di più verso la porta (131 secondo i dati della Lega).