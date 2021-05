Roma, l’eredità per Mourinho

L’eredità per Jose Mourinho è da costruire in un finale di stagione in cui la Roma mira a lanciare segnali confortanti per quello che sara il proprio futuro. La Manitoba rifilata al Crotone serve solo per rispondere al Sassuolo, e non è importante a livello numerico e statistico quanto lo è invece per il lancio reiterato di giovani che stanno ritagliandosi uno spazio potenzialmente importante anche in vista del futuro. Si parte da Darboe, che dopo le prime pagine per la sua storia personale sta meritandosi la riconferma mediatica anche per le prospettive che sta palesando sul rettangolo verde. E poi anche Zalewski e Bove, altri due prodotti di primo piano del sempre fertile vivaio giallorosso. Ora la sfida alla capolista ed il derby, per dimostrare con i fatti che questa squadra ha un’anima dalla quale ripartire e lanciare un messaggio anche allo Special One.