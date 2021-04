Roma, l’Europa per salvare un progetto

vedi letture

L’Europa come risposta, e come unica via per la riconferma. Il destino di Paulo Fonseca alla Roma sembra segnato, specie senza la qualificazione alla prossima Champions League, tuttavia il bonus fornito dal cammino continentale dei giallorossi è un assist che potrebbe ribaltare valutazioni e decisioni. Sia per il prestigio che sarebbe fornito da un eventuale exploit europeo, e ovviamente anche per le conseguenze che si porterebbe dietro con la partecipazione alla prossima massima competizione continentale. In attesa di comprendere il livello della squadra giallorossa nel confronto con l’Ajax, si riflette anche su ciò che va rivoluzionato a livello societario. Le spese di gestione in chiave mercato sono completamente al di fuori di ogni logica, e la sensazione concreta è che a partire dalla trattativa di gennaio con l’Inter per lo scambio tra Dzeko e Sanchez poi non andato a buon fine si sia acuita la distanza tra le due anime insite alla dirigenza. Un duro lavoro per i Friedkin e per la costruzione di un futuro diverso dal recente passato.