Roma, l'incertezza sul futuro può condizionare Dybala: spaventa la clausola da 12 milioni

Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da scrivere. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, le incertezze sul futuro della Roma e di mister Mourinho potrebbero condizionare anche quello di alcuni leader giallorossi. A partire dalla Joya, che ha un contratto fino al 2025 ma anche due clausole di risoluzione: una per l'Italia da 20 milioni di euro e un'altra da 12 per l'estero. Preoccupa - sottolinea il quotidiano - proprio quest'ultima, che potrebbe essere annullata aggiornando il contratto dell'argentino e aumentandogli lo stipendio dai 4 ai 6 milioni.