Roma, l'infortunio di Spinazzola blocca la cessione di Calafiori: Mourinho ci lavorerà in ritiro

vedi letture

Si erano interessati Sassuolo, Venezia, Hellas Verona e Parma. Ma alla fine il suo futuro sarà quasi certamente ancora a Roma. Riccardo Calafiori sarebbe probabilmente partito (in prestito) se Leonardo Spinazzola non avesse subito il grave infortunio al tendine d'achille in Nazionale, invece il club giallorosso ha bloccato la sua cessione, almeno per il momento. José Mourinho, infatti, lo stima, ci lavorerà su ed è dunque molto probabile che l'esterno mancino classe 2002 resti a Trigoria. A riportarlo è Gazzetta.it.