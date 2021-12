Roma, l'omaggio dei giocatori ai tifosi presenti a Sofia. Sfidano la neve per lanciare le maglie

I giocatori della Roma, dopo la vittoria di Sofia contro il CSKA, hanno voluto ringraziare i tifosi presenti allo Stadio Vasil Levski nonostante il clima gelido e la neve che copriva gran parte degli spalti. Come si vede in alcune foto postate dai profili social del club giallorosso i giocatori della Roma hanno sfidato i cumuli di neve sotto il settore ospiti per lanciare le maglie ai propri supporters.